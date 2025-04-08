Китай знову відповів на мита Трампа: що заявили в Пекіні

Офіційний Пекін гостро розкритикував нові тарифи США на імпорт, назвав їх економічним шантажем та готовий захищати власні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзяня.

На прес-конференції дипломата спитали чи є вірогідність проведення найближчим часом переговорів президентів Китаю та США щодо нових резонансних тарифів.

"Ми неодноразово підкреслювали, що тиск або погрози на Китай не є правильним способом взаємодії з нами. Китай буде твердо захищати свої законні права й інтереси", - сказав спікер диппредставництва.

На запитання чи має намір Пекін вжити заходів з мінімізації або усунення наслідків підвищення тарифів, речник МЗС зазначив, що "уряд Китаю заявив про свою справедливу позицію щодо цього зловживання".

Лін Цзянь зазначив, що підвищення тарифів США для всіх торговельних партнерів, включно з Китаєм, під різними приводами, серйозно порушують законні права та інтереси країн, правила СОТ (Світової організації торгівлі. - ред.), підривають засновану на правилах багатосторонню торговельну систему і дестабілізують світовий економічний порядок.

"Китайський уряд рішуче засуджує та категорично відкидає такі дії. Те, що роблять США - це типовий прояв односторонності, протекціонізму й економічного залякування. Це зашкодить і самим США, й іншим країнам", - зазначив Цзянь.