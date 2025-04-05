Китай відреагував на падіння бірж після мит Трампа: ринок висловився
Китай відреагував на мита Трампа після глобального падіння бірж. Пекін закликав США припинити використовувати тарифи як засіб тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китай закликав Вашингтон до "рівноправних консультацій" після того, як глобальні ринки обвалилися у відповідь на торгові мита.
Державне агентство новин Сіньхуа опублікувало позицію китайського уряду, заявивши, що США повинні "припинити використовувати тарифи як зброю для пригнічення економіки та торгівлі Китаю".
"Ринок висловився", - сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун у дописі на Facebook.
Він також опублікував фото, що фіксує падіння на американських біржах, що було зафіксовано у п'ятницю, 4 квітня.
Зауважимо, що Трамп ввів додаткові 34% тарифи на китайські товари в рамках різких зборів, накладених на більшість торгових партнерів США, що загалом збільшило загальні збори на Китай до 54%.
Трамп також закрив торгову лазівку, яка дозволяла малозначним посилкам з Китаю потрапляти в США без мита.
Нові мита Трампа
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита для багатьох країн світу. Цей крок сколихнув світ, оскільки мита для різних країн варіюються від 10 до 50%.
Bloomberg повідомляв, що за день після введення мит найбагатші люди планети вже втратили 208 млрд доларів.
Деякі країни вже оголосили про запровадження контрзаходів у відповідь. До прикладу сам Китай вводить 34% мита на американські товари.
Тарифна програма Трампа торкнулася й України, адже проти Києва було запроваджене універсальне для всіх мито на рівні 10%.
Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість зменшення тарифів на імпорт для інших країн, якщо буде "феноменальна" пропозиція.
Більше про торгову війну Трампа і які вона матиме наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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