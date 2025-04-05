Китай відреагував на падіння бірж після мит Трампа: ринок висловився

Китай закликав Вашингтон до "рівноправних консультацій" після того, як глобальні ринки обвалилися у відповідь на торгові мита.

Державне агентство новин Сіньхуа опублікувало позицію китайського уряду, заявивши, що США повинні "припинити використовувати тарифи як зброю для пригнічення економіки та торгівлі Китаю".

"Ринок висловився", - сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун у дописі на Facebook.

Він також опублікував фото, що фіксує падіння на американських біржах, що було зафіксовано у п'ятницю, 4 квітня.

Зауважимо, що Трамп ввів додаткові 34% тарифи на китайські товари в рамках різких зборів, накладених на більшість торгових партнерів США, що загалом збільшило загальні збори на Китай до 54%.

Трамп також закрив торгову лазівку, яка дозволяла малозначним посилкам з Китаю потрапляти в США без мита.