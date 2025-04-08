Китай снова ответил на пошлины Трампа: что заявили в Пекине
Официальный Пекин жестко раскритиковал новые тарифы США на импорт, назвал их экономическим шантажом и готов защищать собственные интересы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Китая Лин Цзяня.
На пресс-конференции дипломата спросили есть ли вероятность проведения в ближайшее время переговоров президентов Китая и США касательно новых резонансных тарифов.
"Мы неоднократно подчеркивали, что давление или угрозы на Китай не является правильным способом взаимодействия с нами. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", - сказал спикер диппредставительства.
На вопрос намерен ли Пекин принять меры по минимизации или устранению последствий повышения тарифов, спикер МИД отметил, что "правительство Китая заявило о своей справедливой позиции в отношении этого злоупотребления".
Лин Цзянь отметил, что повышение тарифов США для всех торговых партнеров, включая Китай, под разными предлогами, серьезно нарушают законные права и интересы стран, правила ВТО (Всемирной торговой организации. - ред.), подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизирует мировой экономический порядок.
"Китайское правительство решительно осуждает и категорически отвергает такие действия. То, что делают США - это типичное проявление односторонности, протекционизма и экономического запугивания. Это навредит и самим США, и другим странам", - отметил Цзянь.
Таможенная война Дональда Трампа
На прошлой неделе США ввели пошлины на импорт товаров различного спектра для большинства стран мира. Тарифы колеблются от 10 до 50% и очень негативно повлияли на мировые фондовые биржи, которые отреагировали стремительным падением индексов.
В частности, США ввели для Китая импортные пошлины в размере 34%. В ответ Пекин анонсировал ввести аналогичный тариф 34% на американский импорт.
Трамп не остановился и повысил тарифы на китайский импорт с 34% до 50%. Посольство Китая в США в своем заявлении на это решение сообщило, что "давление или угрозы" Китая являются "неправильным способом взаимодействия".
В Китае раскритиковали новые пошлины за падение глобальных рынков и призвали США к консультациям.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что уже около 70 стран мира обратились в Вашингтон с просьбой о переговорах по новым тарифам.
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