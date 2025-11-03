Китай знає про наслідки у разі нападу на Тайвань, - Трамп

У відповідь на запитання журналістки, чи накаже Трамп американським військам захищати Тайвань у разі нападу Китаю, президент США відповів:

"Ви дізнаєтесь, якщо це станеться".

Журналістка нагадала слова Трампа про те, що Сі Цзіньпін не наважиться на військові дії проти Тайваню, поки він перебуває при владі.

"Вчора це питання навіть не обговорювалося. Він ніколи не порушував його. Люди були трохи здивовані цим. Він ніколи не порушував його, бо він розуміє це", - наголосив Трамп.

Але розповісти докладніше він фактично відмовився.

"Я не можу розкривати свої секрети. Я не хочу бути одним із тих хлопців, які точно розповідають, що станеться, якщо щось трапиться. Але вони розуміють, що станеться. І він відкрито казав, і його люди відкрито казали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не робитимемо, поки Трамп є президентом", бо вони знають про наслідки", - зазначив він.