Китай знает о последствиях в случае нападения на Тайвань, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин понимает последствия нападения Китая на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
В ответ на вопрос журналистки, прикажет ли Трамп американским войскам защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент США ответил:
"Вы узнаете, если это произойдет".
Журналистка напомнила слова Трампа о том, что Си Цзиньпин не решится на военные действия против Тайваня, пока он находится у власти.
"Вчера этот вопрос даже не обсуждался. Он никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал его, потому что он понимает это", - подчеркнул Трамп.
Но рассказать подробнее он фактически отказался.
"Я не могу раскрывать свои секреты. Я не хочу быть одним из тех ребят, которые точно рассказывают, что произойдет, если что-то случится. Но они понимают, что произойдет. И он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы никогда ничего не будем делать, пока Трамп является президентом", потому что они знают о последствиях", - отметил он.
Перед встречей Дональда Трампа и Си Дзиньпина в октябре представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь заявил: Китай не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".
Много лет Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". В 1949 году на Тайване укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.
Зато Тайбэй утверждает, что он является суверенным государством с собственной политической и экономической системой.
Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.