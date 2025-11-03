RU

Китай знает о последствиях в случае нападения на Тайвань, - Трамп

Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин понимает последствия нападения Китая на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В ответ на вопрос журналистки, прикажет ли Трамп американским войскам защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент США ответил:

"Вы узнаете, если это произойдет".

Журналистка напомнила слова Трампа о том, что Си Цзиньпин не решится на военные действия против Тайваня, пока он находится у власти.

"Вчера этот вопрос даже не обсуждался. Он никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал его, потому что он понимает это", - подчеркнул Трамп.

Но рассказать подробнее он фактически отказался.

"Я не могу раскрывать свои секреты. Я не хочу быть одним из тех ребят, которые точно рассказывают, что произойдет, если что-то случится. Но они понимают, что произойдет. И он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы никогда ничего не будем делать, пока Трамп является президентом", потому что они знают о последствиях", - отметил он.

 

Конфликт между Китаем и Тайванем

Перед встречей Дональда Трампа и Си Дзиньпина в октябре представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь заявил: Китай не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".

Много лет Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". В 1949 году на Тайване укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.

Зато Тайбэй утверждает, что он является суверенным государством с собственной политической и экономической системой.

Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.

