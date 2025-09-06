Китай змусив Reuters видалити відео діалогу Путіна і Сі Цзіньпіна: про що йшлось

Агентство Reuters News відкликало чотирихвилинне відео, що містило діалог між Путіним та президентом Китаю, на якому обговорювалася можливість того, що люди можуть жити до 150 років.

Відеозапис включав обмін репліками у відкритому мікрофоні під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни, був ліцензований державною телевізійною мережею Китаю, Центральним телебаченням Китаю (CCTV).

Агентство Reuters змонтувало ці кліпи у чотирихвилинне відео та розповсюдило їх серед понад 1000 глобальних медіа-клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по всьому світу.

Інші інформаційні агентства, що мають ліцензію CCTV, також розповсюдили монтаж відзнятого матеріалу.

Однак вже у п'ятницю агентство Reuters видалило відео зі свого вебсайту та видало своїм клієнтам наказ про його "знищення" після отримання письмового запиту від юриста CCTV.

У листі йдеться, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання. У листі також критикується "редакційна обробка цього матеріалу", застосована агентством Reuters, але подробиці не уточнюються.

У своїй заяві агентство Reuters заявило, що відкликало відео, оскільки більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом.

Примітно, що саме відео та історія розмови між Сі та Путіним були широко поширені телерадіокомпаніями та в соціальних мережах по всьому світу.