Китай заставил Reuters удалить видео диалога Путина и Си Цзиньпина: о чем шла речь

Агентство Reuters News отозвало четырехминутное видео, содержащее диалог между Путиным и президентом Китая, на котором обсуждалась возможность того, что люди могут жить до 150 лет.

Видеозапись включала обмен репликами в открытом микрофоне во время военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, была лицензирована государственной телевизионной сетью Китая, Центральным телевидением Китая (CCTV).

Агентство Reuters смонтировало эти клипы в четырехминутное видео и распространило их среди более 1000 глобальных медиа-клиентов, включая крупных международных новостных вещателей и телевизионные станции по всему миру.

Другие информационные агентства, имеющие лицензию CCTV, также распространили монтаж отснятого материала.

Однако уже в пятницу агентство Reuters удалило видео со своего вебсайта и выдало своим клиентам приказ о его "уничтожении" после получения письменного запроса от юриста CCTV.

В письме говорится, что информационное агентство превысило условия соглашения об использовании. В письме также критикуется "редакционная обработка этого материала", примененная агентством Reuters, но подробности не уточняются.

В своем заявлении агентство Reuters заявило, что отозвало видео, поскольку больше не имеет законного разрешения на публикацию этого материала, защищенного авторским правом.

Примечательно, что само видео и история разговора между Си и Путиным были широко распространены телерадиокомпаниями и в социальных сетях по всему миру.