Санкції руйнують енергетику Росії, і мирні ініціативи Трампа не врятують Москву, - Reuters

Президент США Дональд Трамп активно веде переговори щодо врегулювання війни Росії проти України. Однак навіть успішне завершення дипломатичної місії навряд чи вплине на світові ринки нафти і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається в матеріалі оглядача Рона Буссо, з 2022 року Росія зіткнулася з множинними санкціями Заходу, які завдали серйозного удару по її нафтогазовому сектору. Доходи Москви різко знизилися, а світовий енергетичний ринок змінився.

Частка російського газу в імпорті ЄС впала з 45% 2021 року до 18%, а частка нафти знизилася з 30% до 3%. Євросоюз має намір повністю відмовитися від російської енергетики до 2027 року.



Водночас Індія збільшила закупівлі російської нафти до 38% від загального імпорту. Китай і Туреччина також значно наростили обсяги поставок.



Низькі шанси на мир та енергетичні наслідки

Повна мирна угода в Україні залишається малоймовірною. Трамп виступає за всеосяжне врегулювання, але його підхід викликає розбіжності між США, Україною та Європою.

Навіть у разі тимчасового припинення бойових дій Європа не повернеться до закупівель російського газу і нафти за збереження влади Путіна. До війни ЄС забезпечував майже половину експорту російської нафти і 75% газу.

Адміністрація Трампа могла б послабити частину санкцій в односторонньому порядку. Однак такий крок, найімовірніше, зустріне опір у Конгресі без укладення широкої мирної угоди.

Ймовірні сценарії та політика санкцій

Ймовірніший результат - провал Трампа у спробах досягти угоди. У цьому разі США можуть посилити санкції, особливо проти покупців російської нафти.

Однак сам Трамп уже відклав введення "вторинних санкцій" проти Китаю, заявивши про успішні переговори з Путіним. Індія, навпаки, вже зіткнулася з тарифами - у серпні Трамп підняв мита на її товари до 50% через закупівлі російської нафти.

Незважаючи на це, зниження закупівель Індією компенсується зростанням поставок до Китаю. Для глобального ринку це не стало шоком.

Китай як ключовий гравець

Вирішальним фактором залишається Китай, який розглядає відносини з Москвою як стратегічні. Пекін не збирається істотно знижувати імпорт російської нафти.

Китайські та російські компанії створили цілу мережу поставок через танкери і страхові компанії, що дозволяє обходити західні санкції.

Середній рівень американських тарифів на китайські товари вже досяг 55%. Нові обмеження можуть вдарити по американських споживачах і викликати відповідні заходи Пекіна, наприклад обмеження експорту рідкоземельних металів.

Ринок із запасом міцності

Світові енергетичні ринки наразі мають значний запас стійкості. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує надлишок нафти на 1,76 млн барелів на добу у 2025 році та на 3 млн барелів у 2026 році.

Ринок скрапленого природного газу також швидко зростає: нові потужності вводяться в США, Катарі, Канаді та інших країнах. До 2030 року світове виробництво LNG може зрости до 800 млн тонн на рік.

Навіть якщо Трамп посилить тиск на Росію, це навряд чи серйозно позначиться на глобальних поставках. Мирний процес в Україні залишається ключовим фактором для політики, але не для енергетики, наголошується в публікації Reuters.