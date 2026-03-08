Заява глави китайського МЗС пролунала перед довгоочікуваним самітом між лідерами Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом, який має відбутися цього місяця.

"Відмова від взаємодії між двома країнами призведе лише до непорозумінь та помилкових оцінок, що переросте у конфронтацію та завдасть шкоди світові", – заявив Ван І на пресконференції в кулуарах щорічного засідання парламенту в Пекіні.

Як зазначає агентство, скільки Трамп зосереджений на війні в Ірані, аналітики стежать за ознаками підготовки його візиту для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Зазначається, що Китай раніше не оголошував про березневий саміт між лідерами двох найбільших економік світу.

"Порядок денний обміну думками на високому рівні зі США вже обговорюється. Потрібно, щоб обидві сторони провели ретельну підготовку для створення сприятливого середовища для врегулювання існуючих розбіжностей", - сказав Ван І.не надаючи додаткових подробиць.

Аналітики зазначають, що Пекін за останній рік став більш войовничим у своєму регіоні.

Він провів масштабні військові навчання навколо Тайваню, загострив дипломатичну суперечку з Японією через зауваження прем’єрки Санае Такаїчі про те, що напад Китаю на демократично керований острів може спровокувати військову відповідь з боку Токіо, і неодноразово стикався з філіппінськими кораблями у спірних районах Південно-Китайського моря.

Проте глава МЗС намагався представити економіку Китаю як стабілізуючу силу, на противагу військовій агресивності Трампа.

"Жорсткий кулак - це не те саме, що жорсткі аргументи. Світ не може повернутися до "закону джунглів". Вдаватися до сили при кожній нагоді не доводить власної могутності", - наголосив Ван І.