Китай зупинив експорт дизелю і бензину через війну на Близькому Сході, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел агенства, заклик не поширюється на заправку реактивним паливом для міжнародних рейсів, бункерування під заставу літаків або постачання до Гонконгу чи Макао.

Зазначається, що зниження експорту з Китаю, одного з найбільших експортерів палива в Азії, ймовірно, погіршить ситуацію з обмеженими поставками палива в Азії, що ще більше збільшить маржу переробки.

Згідно з даними LSEG про ціни, опублікованими 5 березня, рентабельність переробки дизельного палива коливалася на трирічному максимумі близько 49 доларів за барель, тоді як ціни на крек-паливо для реактивних двигунів перевищували 55 доларів за барель.

Оскільки більша частина березневої експортної програми вже зафіксована, і важко відкликати вантажі, очікується, що нове урядове повідомлення скоротить експорт з квітня.

За даними джерел, у березні очікувалося, що експорт бензину, дизельного палива та авіаційного палива разом залишиться стабільним порівняно з попередніми галузевими оцінками близько 3,8 млн метричних тонн, оскільки компанії отримали високу прибутковість в Азії.

Дані відстеження суден LSEG показали, що цього місяця було відвантажено близько 70 000 тонн реактивного палива, 35 000 тонн дизельного палива та 35 000 тонн бензину.

Китай керує експортом очищеного палива за допомогою системи квот, щоб збалансувати фундаментальні показники попиту та пропозиції на своєму місцевому ринку, причому перша партія квот на 2026 рік мало змінилася порівняно з минулим роком і становила 19 млн тонн.

Три регіональні покупці вантажів китайського походження повідомили Reuters, що вони все ще отримають свої березневі поставки відповідно до попередніх графіків завантаження.

Принаймні два китайські нафтопереробні заводи - приватна Zhejiang Petrochemical Corp та нафтопереробний завод у провінції Фуцзянь, що управляється Sinopec - почали скорочувати обсяги виробництва цього місяця, і очікується, що ще більше заводів обмежать виробництво, оскільки триваючий конфлікт на Близькому Сході порушує потоки сирої нафти, що призводить до різкого зростання цін.