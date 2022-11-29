Китай заявив про "незаконне вторгнення" крейсера США у свої води: подробиці

Китайські військові звинуватили американський крейсер Chancellorsville у "незаконному вторгненні" у свої води поблизу островів Спратлі в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На думку китайських військових, дії крейсера США серйозно порушили суверенітет та безпеку Китаю.

Згідно з даними моніторингу руху кораблів, Chancellorsville нещодавно пройшла через Тайванську протоку, а потім біля островів Спратлі.

ВМС США, у свою чергу, називають заяву Китаю "хибною" і охарактеризували її як "останнє у довгій низці дій КНР щодо спотворення законних морських операцій США".

Штати зазначають, що їхній крейсер діяв у рамках принципу вільного судноплавства, який закріплений міжнародним правом.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться у заяві ВМС США.

Як відомо, Китай претендує майже на все Південно-Китайське море, і його води стали однією з багатьох гарячих точок у непростих відносинах між ним та Сполученими Штатами.