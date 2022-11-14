Байден: не думаю, що Китай спробує вторгнутися на Тайвань

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News у Twitter , про це глава американської держави заявив у ході брифінгу.

"Я абсолютно впевнений, що нової холодної війни не повинно бути. Я багато разів спілкувався з Сі Цзіньпіном (лідером КНР - ред.), і ми були відвертими та зрозумілими один з одним з усіх питань. І я не думаю, що з боку Китаю буде якась неминуча спроба вторгнення на Тайвань", - заявив Байден.

Президент також зазначив, що політика США щодо Тайваню не змінилася, і його країна хоче бачити мирний результат у ситуації навколо острова.