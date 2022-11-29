ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай заявил о "незаконном вторжении" крейсера США в свои воды: подробности

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 11:28
Китай заявил о "незаконном вторжении" крейсера США в свои воды: подробности Фото: американский крейсер Chancellorsville (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Китайские военные обвинили американский крейсер Chancellorsville в "незаконном вторжении" в свои воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению китайских военных, действия крейсера США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая.

Согласно данным мониторинга движения кораблей, Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив, а затем возле островов Спратли.

ВМС США, в свою очередь, называют заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".

Штаты отмечают, что их крейсер действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", - говорится в заявлении ВМС США.

Как известно, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и Соединенными Штатами.

При этом США отвергают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.

Напомним, ранее президент США Джо Байден встретился 14 ноября с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на Бали, Индонезия. По данным Белого дома, главы государств поговорили о своих приоритетах и обсудили намерения в ряде вопросов.

После встречи Байден заявил, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России