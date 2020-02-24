ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае за сутки еще 150 людей умерли от коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 06:50
В Китае за сутки еще 150 людей умерли от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Количество смертей возросло до 2 592

В воскресенье 23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время сообщается, что количество зараженных коронавирусом за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 в воскресенье.

"Число новых смертей, однако, выросло до 150 с 97 за тот же период", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 150, и 2592 умерли от вспышки.

Ранее Южная Корея сообщила о 161 новом случае коронавируса, в результате чего общее число зараженных в стране достигло 763.

Напомним, по состоянию на 23 февраля, данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса показывали, что от коронавируса в мире вылечились 23290 человек.

Австрия приостановила движение пассажирских поездов с Италии из-за коронавируса Гончарук: все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо
Новости Украины вирусКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь