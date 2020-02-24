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Китай заявив про наявність вакцини проти коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 09:45
Китай заявив про наявність вакцини проти коронавірусу

Для цієї вакцини потрібні подальші перевірки та доопрацювання

У Китаї розроблена вакцина, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу. Про це повідомив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей на брифінгу у посольстві КНР в Москві, повідомляють росЗМІ.

Ханьхуей зазначив, що потрібні подальші перевірки та доопрацювання.

"У Китаї вже розробили вакцину, яка показує імунітет. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання", - сказав він.

Ханьхуей також повідомив про знайдені ефективні ліки для лікування коронавірусу.

"Практика показує, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, в деяких районах понад 90%", - зазначив він.

Дипломат розповів, що в Китаї знайшли старі ліки, які ефективно діють проти коронавірусу, це "хлорохина фосфат, кілька десятків років застосовуємо від малярії".

Раніше повідомлялося, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.

Також головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це станеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються кілька вакцин від нового вірусу.

Відзначимо, в неділю 23 лютого в Китаї від коронавірусу померло ще 150 осіб, в результаті чого кількість жертв зросла до 2 592.

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