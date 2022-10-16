UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай запустив у космос новий супутник: що відомо

Фото: Китай запустив у космос новий супутник (Xinhua)
Автор: Олег Васьків

У Китаї 15 жовтня відправили у космос новий супутник дистанційного зондування. Він успішно вийшов на орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Запуск відбувся з космодрому Січан, розташованого в провінції Сичуань на південному заході країни.

Супутник Yaogan-36 було піднято за допомогою ракети-носія Long March 2D о 03:12 за пекінським часом.

"Це був 444-й політ ракет-носіїв серії Long March", - вказують ЗМІ.

Китай запустив у космос супутник дистанційного зондування / Xinhua

Нагадаємо, Франція планує інвестувати 9 млрд євро у космічну галузь протягом трьох наступних років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай