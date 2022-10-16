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Китай запустил в космос новый спутник: что известно

Фото: Китай запустил в космос новый спутник (Xinhua)
Автор: Олег Васкив

В Китае 15 октября был направлен в космос новый спутник дистанционного зондирования. Он удачно вышел на орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Запуск произошел с космодрома Сечан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Спутник Yaogan-36 был поднят с помощью ракеты-носителя Long March 2D в 03:12 по пекинскому времени.

"Это был 444-й полет ракет-носителей серии Long March", - указывают СМИ.

Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования / Xinhua

Напомним, Франция планирует инвестировать 9 млрд евро в космическую отрасль в течение трех последующих лет.

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Китай