Франция инвестирует 9 миллиардов евро в космическую отрасль в течение нескольких лет
Франция планирует инвестировать 9 млрд евро в космическую отрасль в течение трех последующих лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.
По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, космическая промышленность играет одну из важнейших в борьбе с климатическими изменениями, поскольку большинство изменений отслеживается именно с помощью спутников.
Эти инвестиции являются частью космической стратегии, которую определил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале прошлого года.
"Первая стратегия состоит в том, чтобы сохранить вместе с Европой нашу автономию в доступе к космосу", и для этого нам нужны сильные средства и передовые исследования", - отметила Борн.
Пакет в 9 млрд евро включает:
- кредиты на космическую составляющую инвестиционного плана "Франция 2030";
- кредиты на закон о программирование исследований до 2030 года;
- средства, предусмотренные Центру космических исследований;
- средства, предусмотренные для военного закона о программировании на 2019-2025 годы.
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