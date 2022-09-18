Франция инвестирует 9 миллиардов евро в космическую отрасль в течение нескольких лет

Франция планирует инвестировать 9 млрд евро в космическую отрасль в течение трех последующих лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse .

По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, космическая промышленность играет одну из важнейших в борьбе с климатическими изменениями, поскольку большинство изменений отслеживается именно с помощью спутников.

Эти инвестиции являются частью космической стратегии, которую определил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале прошлого года.

"Первая стратегия состоит в том, чтобы сохранить вместе с Европой нашу автономию в доступе к космосу", и для этого нам нужны сильные средства и передовые исследования", - отметила Борн.

Пакет в 9 млрд евро включает: