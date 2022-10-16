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Китай запустив у космос новий супутник: що відомо

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Неділя 16 жовтня 2022 01:15
Китай запустив у космос новий супутник: що відомо Фото: Китай запустив у космос новий супутник (Xinhua)
Автор: Олег Васьків

У Китаї 15 жовтня відправили у космос новий супутник дистанційного зондування. Він успішно вийшов на орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Запуск відбувся з космодрому Січан, розташованого в провінції Сичуань на південному заході країни.

Супутник Yaogan-36 було піднято за допомогою ракети-носія Long March 2D о 03:12 за пекінським часом.

"Це був 444-й політ ракет-носіїв серії Long March", - вказують ЗМІ.

Китай запустив у космос новий супутник: що відомо

Китай запустив у космос супутник дистанційного зондування / Xinhua

Нагадаємо, Франція планує інвестувати 9 млрд євро у космічну галузь протягом трьох наступних років.

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