Китай запустил в космос новый спутник: что известно

В Китае 15 октября был направлен в космос новый спутник дистанционного зондирования. Он удачно вышел на орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Запуск произошел с космодрома Сечан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. Спутник Yaogan-36 был поднят с помощью ракеты-носителя Long March 2D в 03:12 по пекинскому времени. "Это был 444-й полет ракет-носителей серии Long March", - указывают СМИ. Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования / Xinhua