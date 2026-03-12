Китай запускає поїзд до Північної Кореї: що відомо про новий рейс

Коли вирушить перший поїзд

За даними китайської залізничної адміністрації, перший рейс за маршрутом Пекін - Пхеньян заплановано на четвер.

Поїзд під номером K27 має прибути до північнокорейської столиці в п'ятницю о 18:07 за місцевим часом.

Подорож триватиме 24 години і 41 хвилину. Маршрут проходить уздовж узбережжя Бохайського моря і включає зупинку в прикордонному китайському місті Даньдун.

Що говорять у Китаї

Представник китайського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Китай і Північна Корея є "дружними сусідами".

За його словами, відновлення пасажирського залізничного сполучення має сприяти розвитку контактів між людьми та розширенню співпраці.

Він також додав, що Пекін підтримує зміцнення взаємодії між владою двох країн, щоб створити більш зручні умови для переміщення громадян.

Чому рух поїздів зупинили

Пасажирське сполучення між країнами було припинено 2020 року після початку пандемії COVID-19. Обмеження торкнулися практично всіх міжнародних перевезень, включно із залізничними маршрутами.

Тепер Китай робить кроки з відновлення транскордонної інфраструктури та поступового відновлення двосторонніх контактів.

Як працюватиме маршрут

Згідно з інформацією залізничної адміністрації, поїзд Пекін-Пхеньян курсуватиме чотири рази на тиждень в обох напрямках: щопонеділка, щосереди, щочетверга і щосуботи.

Крім того, окремий маршрут між містами Даньдун і Пхеньян працюватиме щодня.

Що відомо про квитки

За даними туристичних агентств, квитки на перший рейс були доступні тільки для пасажирів із діловими візами.

Місця на поїздку найближчого четверга вже розпродані, проте квитки на рейс 18 березня все ще можна придбати.

Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа повідомило, що запуск маршруту спрямований на розвиток транскордонних поїздок, торговельно-економічного співробітництва та культурного обміну між країнами.

Обмеження на туризм

При цьому Північна Корея залишається практично закритою для іноземного туризму. За даними туристичних компаній, рідкісні винятки робляться головним чином для невеликих груп туристів, зокрема з Росії, які відвідують країну за спеціальними домовленостями.