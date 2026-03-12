Китай запускает поезд в Северную Корею: что известно о новом рейсе

Китай намерен восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Северной Кореей, которое было приостановлено несколько лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
По данным китайской железнодорожной администрации, первый рейс по маршруту Пекин – Пхеньян запланирован на четверг.
Поезд под номером K27 должен прибыть в северокорейскую столицу в пятницу в 18:07 по местному времени.
Путешествие продлится 24 часа и 41 минуту. Маршрут проходит вдоль побережья Бохайского моря и включает остановку в приграничном китайском городе Даньдун.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай и Северная Корея являются "дружными соседями".
По его словам, возобновление пассажирского железнодорожного сообщения должно способствовать развитию контактов между людьми и расширению сотрудничества.
Он также добавил, что Пекин поддерживает укрепление взаимодействия между властями двух стран, чтобы создать более удобные условия для перемещения граждан.
Пассажирское сообщение между странами было прекращено в 2020 году после начала пандемии COVID-19. Ограничения затронули практически все международные перевозки, включая железнодорожные маршруты.
Теперь Китай предпринимает шаги по восстановлению трансграничной инфраструктуры и постепенному возобновлению двусторонних контактов.
Согласно информации железнодорожной администрации, поезд Пекин–Пхеньян будет курсировать четыре раза в неделю в обоих направлениях: по понедельникам, средам, четвергам и субботам.
Кроме того, отдельный маршрут между городами Даньдун и Пхеньян будет работать ежедневно.
По данным туристических агентств, билеты на первый рейс были доступны только для пассажиров с деловыми визами.
Места на поездку в ближайший четверг уже распроданы, однако билеты на рейс 18 марта все еще можно приобрести.
Государственное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило, что запуск маршрута направлен на развитие трансграничных поездок, торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена между странами.
При этом Северная Корея остается практически закрытой для иностранного туризма. По данным туристических компаний, редкие исключения делаются главным образом для небольших групп туристов, в частности из России, которые посещают страну по специальным договоренностям.
Напоминаем, что Китай заявляет, что в любых международных вооруженных конфликтах выступает за защиту гражданского населения и считает приоритетом урегулирование разногласий через переговоры.
Отметим, что Китай намерен провести масштабное развитие высокотехнологичных отраслей в рамках новой пятилетней программы на 2026–2030 годы. В числе ключевых направлений обозначены искусственный интеллект, разработка гуманоидных роботов и дальнейшее развитие космической индустрии.