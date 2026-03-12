Китай запускает поезд в Северную Корею: что известно о новом рейсе

Когда отправится первый поезд

По данным китайской железнодорожной администрации, первый рейс по маршруту Пекин – Пхеньян запланирован на четверг.

Поезд под номером K27 должен прибыть в северокорейскую столицу в пятницу в 18:07 по местному времени.

Путешествие продлится 24 часа и 41 минуту. Маршрут проходит вдоль побережья Бохайского моря и включает остановку в приграничном китайском городе Даньдун.

Что говорят в Китае

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай и Северная Корея являются "дружными соседями".

По его словам, возобновление пассажирского железнодорожного сообщения должно способствовать развитию контактов между людьми и расширению сотрудничества.

Он также добавил, что Пекин поддерживает укрепление взаимодействия между властями двух стран, чтобы создать более удобные условия для перемещения граждан.

Почему движение поездов остановили

Пассажирское сообщение между странами было прекращено в 2020 году после начала пандемии COVID-19. Ограничения затронули практически все международные перевозки, включая железнодорожные маршруты.

Теперь Китай предпринимает шаги по восстановлению трансграничной инфраструктуры и постепенному возобновлению двусторонних контактов.

Как будет работать маршрут

Согласно информации железнодорожной администрации, поезд Пекин–Пхеньян будет курсировать четыре раза в неделю в обоих направлениях: по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Кроме того, отдельный маршрут между городами Даньдун и Пхеньян будет работать ежедневно.

Что известно о билетах

По данным туристических агентств, билеты на первый рейс были доступны только для пассажиров с деловыми визами.

Места на поездку в ближайший четверг уже распроданы, однако билеты на рейс 18 марта все еще можно приобрести.

Государственное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило, что запуск маршрута направлен на развитие трансграничных поездок, торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена между странами.

Ограничения на туризм

При этом Северная Корея остается практически закрытой для иностранного туризма. По данным туристических компаний, редкие исключения делаются главным образом для небольших групп туристов, в частности из России, которые посещают страну по специальным договоренностям.