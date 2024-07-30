Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії, - МЗС України

Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії для ведення війни проти України.

Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За його словами, під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю обговорювалася тема постачання зброї Росії.

"Позиція України, що жодна військова підтримка для держави-агресора на предмет зброї недопустима. На що ми отримали відповідь, яку Китай вже озвучував раніше про те, що Китай не надав і не надаватиме зброї Росії", - зазначив Тихий.

Як розповів речник українського МЗС, Китай також посилює експортний контроль, зокрема, за цивільними дронами, щоб не відбувалася їх передача Росії.

"Тема лунала детальніше. Я не всі деталі можу розкрити", - додав він.