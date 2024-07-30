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Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії, - МЗС України

Вівторок 30 липня 2024 15:43
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Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії, - МЗС України Фото: Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії для ведення війни проти України.

Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю обговорювалася тема постачання зброї Росії.

"Позиція України, що жодна військова підтримка для держави-агресора на предмет зброї недопустима. На що ми отримали відповідь, яку Китай вже озвучував раніше про те, що Китай не надав і не надаватиме зброї Росії", - зазначив Тихий.

Як розповів речник українського МЗС, Китай також посилює експортний контроль, зокрема, за цивільними дронами, щоб не відбувалася їх передача Росії.

"Тема лунала детальніше. Я не всі деталі можу розкрити", - додав він.

Китай звинувачують у військовій допомозі Росії

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 10 липня звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником озброєнь оборонно-промисловому комплексу Росії.

У той день лідери НАТО ухвалили спільну декларацію, в якій Китай названий "вирішальним посібником" війни Росії проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай має припинити підтримку Росії у війні проти України, інакше на Пекін чекають санкції.

Водночас МЗС Китаю закликало НАТО припинити звинувачувати країну у війні проти України.

Додамо, минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебував з триденним візитом у Китаї. До країни він прибув на запрошення глави МЗС Китаю Ван І.

Під час зустрічі колеги обговорювали війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.

Детальніше про візит Кулеби до Китаю, китайські мирні ініціативи та про те, чи варто розраховувати на те, що цей візит стане проривним, - у матеріалі РБК-Україна.

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