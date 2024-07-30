Китай заверил, что не будет поставлять оружие России, - МИД Украины
Китай заверил, что не будет давать оружие России для ведения войны против Украины.
Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай обсуждалась тема поставок оружия России.
"Позиция Украины, что ни одна военная поддержка для государства-агрессора на предмет оружия недопустима. На что мы получили ответ, который Китай уже озвучивал ранее о том, что Китай не предоставил и не будет предоставлять оружие России", - отметил Тихий.
Как рассказал спикер украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы не происходила их передача России.
"Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть", - добавил он.
Китай обвиняют в военной помощи России
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком вооружений оборонно-промышленному комплексу России.
В тот день лидеры НАТО приняли совместную декларацию, в которой Китай назван "решающим пособием" войны России против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку России в войне против Украины, иначе Пекин ждут санкции.
В то же время МИД Китая призвал НАТО прекратить обвинять страну в войне против Украины.
Добавим, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находился с трехдневным визитом в Китае. В страну он прибыл по приглашению главы МИД Китая Ван И.
В ходе встречи коллеги обсуждали войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.
Детальнее о визите Кулебы в Китай, китайских мирных инициативах и о том, стоит ли рассчитывать на то, что этот визит станет прорывным, - в материале РБК-Украина.
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