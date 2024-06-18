Китай має заплатити за підтримку Москви у війні з Україною, - Столтенберг

Китаю доведеться зіткнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо він не змінить свою політику.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BBC News .

Столтенберг заявив, що Пекін "намагається досягти двох результатів", підтримуючи військову машину Росії, а також намагаючись зберегти відносини з європейськими союзниками.

"Це не спрацює у довгостроковій перспективі", - заявив Столтенберг під час візиту до Вашингтона.

Відповідаючи на запитання про те, що члени НАТО можуть зробити щодо підтримки Китаєм Росії, Столтенберг сказав, що ведеться "постійна розмова" про можливі санкції.

Він сказав, що Китай "ділиться багатьма технологіями, такими як мікроелектроніка, які мають ключове значення для Росії у створенні ракет та зброї, яку вона використовує проти України".

Він додав, що "на якомусь етапі нам слід подумати про якісь економічні витрати, якщо Китай не змінить своєї поведінки".

Пекін вже перебуває під деякими санкціями за підтримку Росії: минулого місяця США оголосили про обмеження, які стосуватимуться близько 20 фірм, що базуються в Китаї та Гонконгу.

Китай захищає свій бізнес із Москвою, заявляючи, що він не продає летальну зброю і "розумно здійснює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів та правил".

Ізоляція Путіна

Росія стає все більш ізольованою на світовій арені з того часу, як вона розпочала повномасштабну війну з Україною у 2022 році. "Росія зараз все більше і більше поєднується з авторитарними лідерами", - заявив Столтенберг, перерахувавши Іран, Пекін і Північну Корею.

Він сказав, що Північна Корея відправила до Росії артилерійські снаряди, а натомість Росія надала передові технології для ракетної та ядерної програми Північної Кореї.

"Таким чином Північна Корея допомагає Росії вести агресивну війну проти України", - додав він.