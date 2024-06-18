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МЗС Китаю закликало НАТО "припинити звинувачувати" Пекін у війні в Україні

Вівторок 18 червня 2024 15:05
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МЗС Китаю закликало НАТО "припинити звинувачувати" Пекін у війні в Україні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай закликав Північноатлантичний альянс "перестати звинувачувати" його у війні в Україні, після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Пекін у поглибленні конфлікту своєю підтримкою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"Ми закликаємо (НАТО, - ред.) припинити звинувачувати і сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і зробити щось конкретне для політичного вирішення кризи", - заявив Лінь Цзянь, представник китайської дипломатії.

Позиція Китаю про війну в Україні

Незважаючи на те, що Китай заявляє про свою нейтральність щодо війни в Україні, Пекін не засудив тотальної агресії свого "партнера" Росії і не підтримав санкції Заходу. Більше того, Сі Цзіньпін нещодавно заявив, що виступає за політичне рішення війни в Україні.

Захід тим часом звинувачує Китай у сприянні війні диктатора Путіна.

Столтенберг заявляв, що Китаю доведеться зіткнутися з наслідками за підтримку війни Росії проти України, якщо він не змінить свою політику.

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