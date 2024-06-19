США стурбовані підтримкою Китаєм військово-промислової бази РФ, - Блінкен

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 18 червня, повідомляє РБК-Україна.

Очільник Держдепартаменту зазначив, що США і країни Заходу запроваджують нові санкції проти Росії для припинення її агресії проти України.

Крім того, західні партнери Києва пильно стежать за країнами, що підтримують оборонно-промислову базу і таким чином дозволяють Кремлю продовжувати війну. Перш за все, йдеться про Китай. За словами Блінкена, Пекін не постачає зброю в Росію, але надає критично важливу підтримку російській оборонно-промисловій базі.

"Так, 70% верстатів, які імпортує Росія, походять з Китаю. 90% мікроелектроніки надходить з Китаю, і це дозволяє Росії підтримувати свою оборонно-промислову базу, підтримувати військову машину, щоб продовжувати війну. Тож це має припинитися", - сказав керівник американської дипломатії.

За його словами, США і Захід також працюють над конфіскацією російських активів у країнах Європи та наданням Україні 50 млрд доларів додаткової допомоги. Блінкен нагадав, що кілька днів тому "ми провели дуже ефективну конференцію з питань відновлення, на якій розглядали інші форми підтримки України, зокрема в енергетичному секторі".