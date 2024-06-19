ua en ru
Ср, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США стурбовані підтримкою Китаєм військово-промислової бази РФ, - Блінкен

Вашингтон, США, Середа 19 червня 2024 06:07
UA EN RU
США стурбовані підтримкою Китаєм військово-промислової бази РФ, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати та країни Заходу стурбовані підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази Росії, що допомагає агресору виробляти зброю.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 18 червня, повідомляє РБК-Україна.

Очільник Держдепартаменту зазначив, що США і країни Заходу запроваджують нові санкції проти Росії для припинення її агресії проти України.

Крім того, західні партнери Києва пильно стежать за країнами, що підтримують оборонно-промислову базу і таким чином дозволяють Кремлю продовжувати війну. Перш за все, йдеться про Китай. За словами Блінкена, Пекін не постачає зброю в Росію, але надає критично важливу підтримку російській оборонно-промисловій базі.

"Так, 70% верстатів, які імпортує Росія, походять з Китаю. 90% мікроелектроніки надходить з Китаю, і це дозволяє Росії підтримувати свою оборонно-промислову базу, підтримувати військову машину, щоб продовжувати війну. Тож це має припинитися", - сказав керівник американської дипломатії.

За його словами, США і Захід також працюють над конфіскацією російських активів у країнах Європи та наданням Україні 50 млрд доларів додаткової допомоги. Блінкен нагадав, що кілька днів тому "ми провели дуже ефективну конференцію з питань відновлення, на якій розглядали інші форми підтримки України, зокрема в енергетичному секторі".

Допомога Китаю Росії та конфіскація активів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай має припинити підтримку Росії у війні проти України. Інакше на Пекін чекають санкції.

Водночас, МЗС Китаю закликало НАТО припинити звинувачувати країну у війні проти України.

Додамо, що 14 червня країни G7 вирішили надати Україні кредит на 50 млрд доларів до кінця року. Його погасять із прибутку від активів РФ.

У Мінфіні США назвали законним використання доходів від заморожених на Заході активів РФ для підтримки Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі