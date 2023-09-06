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Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone, - WSJ

Фото: Китай заборонив використовувати iPhone(freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У Китаї посадовцям центрального уряду заборонили використовувати американські iPhone. Цей крок може бути відповіддю за подібні кроки США проти китайських технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, китайські урядовці вже місяцями дотримуються неписаного правила уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.

Зокрема, під обмеження Вашингтону підпадають китайські Huawei і ZTE. Торік адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.

Заборона iPhone для китайських чиновників може негативно вплинути на Apple, адже від Китаю компанія отримує близько 19% доходу.

Технологічні відносини між країнами

Популярний додаток для публікації та перегляду відео, що вироблено в Китаї, останніми місяцями починають блокувати в урядах країн глобального Заходу.

Так, Конгрес США заборонив використання китайського TikTok на робочих пристроях ще в кінці грудня 2022 року. Пізніше аналогічні рішення прийняли і в країнах ЄС.

На початку року американські законодавці збирали підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США. Губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте навіть підписав закон про заборону роботи TikTok.

Детальніше про те, чому TikTok блокують та чи чекати на такий сценарій в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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