ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Конгрес США заборонив використання китайського ТікТоку на робочих пристроях

Новость на русском →
США, Середа 28 грудня 2022 22:03
Конгрес США заборонив використання китайського ТікТоку на робочих пристроях Фото: китайський відеододаток ТікТок заборонили у Конгресі США (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Популярний китайський відеододаток TikTok було заборонено на всіх робочих пристроях у Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, посилаючись на адміністрацію Палати представників США, додаток вважається "високоризикованим через низку проблем із безпекою". Повідомлення такого змісту було надіслано всім законодавцям і співробітникам, які мали видалити застосунок з усіх пристроїв, що належать федеральним органам. Після цього завантаження додатка буде заборонено.

Заборону було запроваджено відповідно до законопроєкту про бюджет США на 2023 рік обсягом 1,66 трлн доларів, який був ухвалений минулого тижня. Він містить положення про заборону додатків на кшталт TikTok на пристроях, якими керують федеральні органи влади.

Станом на минулий тиждень 19 штатів принаймні частково заблокували додаток ТікТок для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей застосунок для стеження за американцями і цензури контенту.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що на онлайн-аукціоні eBay продали пристрої разом з біометричними даними американських військових.

У жовтні ми писали, що штат Техас подав позов проти Google за нібито збирання біометричних даних мільйонів техасців без отримання належного дозволу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну