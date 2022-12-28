Конгрес США заборонив використання китайського ТікТоку на робочих пристроях

Популярний китайський відеододаток TikTok було заборонено на всіх робочих пристроях у Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, посилаючись на адміністрацію Палати представників США, додаток вважається "високоризикованим через низку проблем із безпекою". Повідомлення такого змісту було надіслано всім законодавцям і співробітникам, які мали видалити застосунок з усіх пристроїв, що належать федеральним органам. Після цього завантаження додатка буде заборонено.

Заборону було запроваджено відповідно до законопроєкту про бюджет США на 2023 рік обсягом 1,66 трлн доларів, який був ухвалений минулого тижня. Він містить положення про заборону додатків на кшталт TikTok на пристроях, якими керують федеральні органи влади.

Станом на минулий тиждень 19 штатів принаймні частково заблокували додаток ТікТок для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей застосунок для стеження за американцями і цензури контенту.