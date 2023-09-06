Китай запретил чиновникам использовать iPhone, - WSJ

По данным издания, китайские чиновники уже месяцами придерживаются неписаного правила избегать iPhone. Это может быть местью за подобные шаги США против китайских технологий и соцсети TikTok.

В частности, под ограничения Вашингтона подпадают китайские Huawei и ZTE. В прошлом году администрация Байдена запретила одобрять новое телекоммуникационное оборудование от обеих компаний.

Запрет iPhone для китайских чиновников может негативно повлиять на Apple, ведь от Китая компания получает около 19% дохода.

Технологические отношения между странами

Популярное приложение для публикации и просмотра видео, произведенных в Китае, в последние месяцы начинают блокировать в правительствах стран глобального Запада.

Конгресс США запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах еще в конце декабря 2022 года. Позже аналогичные решения приняли и в странах ЕС.

В начале года американские законодатели собирали подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США. Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте даже подписал закон о запрещении работы TikTok.

Детальнее о том, почему TikTok блокируют и ждать ли такого сценария в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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