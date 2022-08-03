Китай вызвал посла США: что известно

Посла США в Китае Николаса Бернса вызвали в МИД КНР. Причиной стал визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.
Отмечается, что заместитель китайского министра иностранных дел Се Фэн "передал строгие заявления" против приезда Пелоси.
Каких-либо других подробностей пока не уточняют.
К слову, это первый с декабря 2018 года вызов американского посла в Китае. Тогда он состоялся на фоне задержания финансового директора Huawei, которую США объявили причастной к промышленному шпионажу.
Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.
После этого в Китае начали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после визита Пелоси.