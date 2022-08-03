Китай викликав посла США: що відомо

Посла США у Китаї Ніколаса Бернса викликали до МЗС КНР. Причиною став візит спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.
Зазначається, що заступник китайського міністра закордонних справ Се Фен "передав суворі заяви" проти приїзду Пелосі.
Будь-яких інших подробиць наразі не уточнюють.
До слова, це перший з грудня 2018 року виклик американського посла в Китаї. Тоді він відбувся на тлі затримання фінансового директора Huawei, яку США оголосили причетною до промислового шпигунства.
Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.
Після цього у Китаї почали погрожувати США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після візиту Пелосі.