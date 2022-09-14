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Китай вывел на орбиту спутник связи: фото запуска ракеты

Фото: Китай вывел на орбиту спутник связи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай осуществил успешный запуск спутника Чжунсин-1Е в космос с космодрома Вэньчан, который расположен на юге страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Спутник Чжунсин-1е был запущен во вторник в 16:18 по киевскому времени.

Для запуска Китай применил модифицированную версию ракеты-носителя Чанчжэн-7, которая и помогла вывести аппарат на орбиту.

Отмечается, что спутник будет предоставлять высококачественные услуги по передаче голосовых сообщений, данных, радио - и телевизионных сигналов.

Фото: Китай вывел на орбиту спутник связи (russian.news.cn)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ракета New Shepard, которая принадлежит компании Blue Origin, взорвалась через минуту после старта.

Тем временем NASA в очередной раз откладывает начало миссии "Artemis 1".

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Китай