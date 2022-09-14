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Китай вивів на орбіту супутник зв'язку: фото запуска ракети

Фото: Китай вивів на орбіту супутник зв'язку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай здійснив успішний запуск супутника Чжунсін-1Е в космос із космодрому Веньчан, який розташований на півдні країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Супутник Чжунсін-1Е було запущено у вівторок о 16:18 за київським часом.

Для запуску Китай застосував модифіковану версію ракети-носія Чанчжен-7, яка й допомогла вивести апарат на орбіту.

Зазначається, що супутник надаватимевисокоякісні послуги з передачі голосових повідомлень, даних, радіо- та телевізійних сигналів.

Фото: Китай вивів на орбіту супутник зв'язку (russian.news.cn)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ракета New Shepard, яка належить компанії Blue Origin, вибухнула через хвилину після старту.

Тим часом NASA вкотре відкладає початок місії "Artemis 1".

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