Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Беларуси

Министерство иностранных дел Китая выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе. В МИД страны говорят, что Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами.

Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает китайское издание BJD.

анцлер Австрии Себастьян Курц призвал белорусскую власть к новым выборам в стране.

Также ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций в отношении виновных в насилии во время протестов.