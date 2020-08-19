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Китай виступив проти втручання зовнішніх сил у справи Білорусі

Автор: Анастасия Рокитна

Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами

Міністерство закордонних справ Китаю виступає проти того, щоб які-небудь зовнішні сили створювали розкол і хвилювання в білоруському суспільстві. У МЗС країни говорять, що Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами.

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Про це заявив на брифінгу в середу офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь, передає китайське видання BJD.

анцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій у відношенні винних у насильстві під час протестів.

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