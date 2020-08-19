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Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Беларуси

Пекин, Среда 19 августа 2020 11:25
Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Беларуси
Фото: здание МИД Китая (wikimedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами

Министерство иностранных дел Китая выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе. В МИД страны говорят, что Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами.

Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает китайское издание BJD.

Также он заявил, что ситуация внутри страны усложняется.

"Как хороший друг и хороший партнер, мы не хотим, чтобы ситуация в Беларуси привела к хаосу, расколу и беспорядкам, создаваемыми внешними силами в белорусском обществе. Мы надеемся и верим, что Беларусь может поддерживать политическую стабильность и социальный мир своими собственными усилиями", - добавил он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал белорусскую власть к новым выборам в стране.

Также ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций в отношении виновных в насилии во время протестов.

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