Китай виступив проти втручання зовнішніх сил у справи Білорусі

Фото: будівля МЗС Китаю (wikimedia.org)

Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами

Міністерство закордонних справ Китаю виступає проти того, щоб які-небудь зовнішні сили створювали розкол і хвилювання в білоруському суспільстві. У МЗС країни говорять, що Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами.

Про це заявив на брифінгу в середу офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь, передає китайське видання BJD.

Також він заявив, що ситуація всередині країни ускладнюється.

"Як хороший друг і хороший партнер, ми не хочемо, щоб ситуація в Білорусі призвела до хаосу, розколу і заворушень, які створюються зовнішніми силами в білоруському суспільстві. Ми сподіваємося і віримо, що Білорусь може підтримувати політичну стабільність і соціальний світ своїми власними зусиллями", - додав він.

Нагадаємо, к анцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій у відношенні винних у насильстві під час протестів.