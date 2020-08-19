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Китай виступив проти втручання зовнішніх сил у справи Білорусі

Пекін, Середа 19 серпня 2020 11:25
Китай виступив проти втручання зовнішніх сил у справи Білорусі
Фото: будівля МЗС Китаю (wikimedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами

Міністерство закордонних справ Китаю виступає проти того, щоб які-небудь зовнішні сили створювали розкол і хвилювання в білоруському суспільстві. У МЗС країни говорять, що Китай та Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами.

Про це заявив на брифінгу в середу офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь, передає китайське видання BJD.

Також він заявив, що ситуація всередині країни ускладнюється.

"Як хороший друг і хороший партнер, ми не хочемо, щоб ситуація в Білорусі призвела до хаосу, розколу і заворушень, які створюються зовнішніми силами в білоруському суспільстві. Ми сподіваємося і віримо, що Білорусь може підтримувати політичну стабільність і соціальний світ своїми власними зусиллями", - додав він.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій у відношенні винних у насильстві під час протестів.

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