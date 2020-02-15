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Китай выразил уверенность в скором завершении эпидемии коронавируса

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В Китае ожидают быстрого восстановления экономики

Эпидемия коронавируса в Китае скоро закончится, а ее влияние на экономику страны будет временным. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Китая Цинь Ганг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

По словам Ганга, он уверен, что влияние эпидемии коронавируса COVID-19 на экономику будет временным и она быстро восстановится.

"Влияние эпидемии на экономику Китая будет краткосрочным и временным. Когда эпидемия закончится, приглушенный спрос потребителей снова восстановится, а экономика страны сильно вырастет", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом COVID-19 в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма. На этой неделе у врача и пациента больницы обнаружили коронавирус, а сегодня стало известно о заражении еще одного врача, пациента и его жены.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 15 февраля в Таиланде новым видом коронавируса заболели уже более 30 человек. По меньшей мере 14 человек преодолели болезнь и были выписаны из медицинских учреждений.

Кроме того, по состоянию на утро субботы количество смертей от коронавируса COVID-19 на материковом Китае превысило полторы тысячи. За последние сутки от опасной болезни скончались 143 человека. Общее количество заразившихся достигло 66 492.

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