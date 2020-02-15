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Число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс. человек

Новости » Общество     15.02.2020 - 03:21
Число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс. человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За сутки умерли 143 человека

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в субботу утром, что число смертей от вспышки коронавируса в стране достигло 1523, что на 143 больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на пятницу число новых смертей в центральной провинции Хубэй в Китае от вспышки коронавируса выросло на 139.

По всей материковой части Китая в пятницу было зарегистрировано 2641 новое подтвержденное заражение. Общее количество зараженных достигло 66 492.

Напомним, по состоянию на утро 14 февраля, в мире было зарегистрированы почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Летальными оказались 1383 случая.

РБК-Украина писало, что 13 февраля в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Умерла 80-летняя женщина в префектуре Канагава.

Ранее сообщалось, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

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