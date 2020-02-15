В Таиланде коронавирусом заболели более 30 человек

Иллюстративное фото (Reuters)

По меньшей мере 14 человек смогли преодолеть болезнь

В Таиланде сегодня, 15 февраля, подтвердили новый случай заражения коронавирусом COVID-19, который одновременно является 34 с начала января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным таиландского Министерства здравоохранения, новый случай заражения уханьским коронавирусом подтвердили у 35-летней местной женщины, работающей в больнице. Женщина могла заразиться коронавирусом после контакта с больным.

Директор департамента контроля заболеваний Суванчай Ваттанайчароенхия добавил, что с начала января 14 людей излечились от коронавируса и вернулись домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Опасная болезнь была обнаружена у иностранца. Больного изолировали на 14 дней и проинформировали об инциденте Всемирную организацию здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что в Японии число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 254 человек. Лишь в четверг, 13 февраля, в стране были подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на утро субботы количество смертей от коронавируса COVID-19 на материковом Китае достигло 1523. За последние сутки от опасной болезни скончались 143 человека. Общее количество заразившихся достигло 66 492.