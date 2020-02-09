Китай выделит более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом в Китае выделяют более 10 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов Китая.

Сообщается, что все уровни правительства Китая выделили на борьбу с коронавирусом в общей сложности 71,85 млрд юаней - более 10,2 млрд долларов. Средства будут направлены на диагностику заболевания и лечение зараженных коронавирусом.

Эти средства также будут использованы для того, чтобы ни один регион Китая не столкнулся с финансовыми ограничениями в ходе принятия мер против вспышки коронавируса.

Напомним, ранее Испания и Британия зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 9 февраля, коронавирусом были заражены два человека в Испании и четыре в Британии.

Также ранее стало известно о первом зараженном украинце. Гражданин Украины заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, членом экипажа которого он является. По данным Министерства здравоохранения Японии, у него нет серьезных симптомов. На сегодня судно находится на карантине в Японии, всего на нем коронавирусом заболели 70 человек.