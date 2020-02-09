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Испания и Британия фиксируют новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 13:52
Испания и Британия фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Испания заявила о втором случае, Британия - о четвертом

В Испании и Британии возросло число зараженных коронавирусом из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, сообщается о втором случае заражения в Испании. По данным местного Национального центра микробиологии, коронавирус выявили у гражданина Британии на Майорке. Также сообщается, что трех членов его семьи взяли под наблюдение, но результаты теста супруги и двух дочерей оказались отрицательными. Предполагается, что британец мог заразиться во Франции.

Кроме того, в самой Британии число зараженных коронавирусом достигло четырех человек. По словам главного врача Англии Криса Уитти, продолжаются попытки выяснить, с кем общались зараженные.

Отметим, новый коронавирус получил временное название - Novel Coronavirus Pneumonia (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

Также сообщалось, что число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии достигло 70. Напомним, на этом корабле до сих пор находятся 25 граждан Украины.

От коронавируса умерли уже более 800 человек
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