ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китайский коронавирус впервые обнаружили у украинца

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 16:39
Китайский коронавирус впервые обнаружили у украинца
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

У больного нет никаких серьезных симптомов болезни

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.

Также РБК-Украина писало, что число зараженных новым видом коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess возросло до 70 человек. За последние сутки, опасный вирус был обнаружен еще у 6 пассажиров лайнера, который находится на карантине близ берегов Японии.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявляли, что эвакуированных из охваченного коронавируса китайского Уханя граждан Украины на 14 дней будут помещать в карантин. Таким образом в украинском ведомстве хотят исключить возможность распространения опасной болезни.

Испания и Британия фиксируют новые случаи заражения коронавирусом За сутки зафиксировали почти 90 смертей от коронавируса в Китае
Новости Украины Япониявирусукраинец
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь