Китайский коронавирус впервые обнаружили у украинца

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

У больного нет никаких серьезных симптомов болезни

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.

Также РБК-Украина писало, что число зараженных новым видом коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess возросло до 70 человек. За последние сутки, опасный вирус был обнаружен еще у 6 пассажиров лайнера, который находится на карантине близ берегов Японии.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявляли, что эвакуированных из охваченного коронавируса китайского Уханя граждан Украины на 14 дней будут помещать в карантин. Таким образом в украинском ведомстве хотят исключить возможность распространения опасной болезни.