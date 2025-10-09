Китай ввів жорсткий контроль за експортом рідкісноземів перед переговорами з США

Згідно з новими правилами, іноземні компанії повинні будуть отримати дозвіл Пекіна на експорт магнітів, які містять навіть незначні кількості рідкісноземів китайського походження або були вироблені з використанням китайських методів видобутку, переробки чи технологій виготовлення магнітів.

Обмеження, оголошені Міністерством торгівлі Китаю, вперше створюють китайську версію американського правила про прямі іноземні продукти, яке Вашингтон застосовував для блокування експорту до Китаю з третіх країн продуктів, пов’язаних з напівпровідниками.

Ці правила дають Пекіну більше важелів впливу на глобальний ланцюг постачання рідкісноземів.

Рідкісноземи та магніти мають критичне значення для технологій - від смартфонів до електромобілів і винищувачів.

Пекін вперше запровадив обмеження на експорт рідкісноземів у квітні у відповідь на мита, введені адміністрацією Трампа. Цей крок змусив Вашингтон сісти за стіл переговорів, оскільки дефіцит китайських рідкісноземів почав впливати на виробництво в ланцюгах постачання автомобільної промисловості США.

З того часу дефіцит мінералів у США став предметом кількох раундів торговельних переговорів між двома країнами. Нові заходи контролю з боку Китаю з’явилися напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом у Сеулі, Південна Корея, цього місяця.

За даними Financial Times, Китай контролює:

близько 70 % видобутку рідкісноземів,

90 % їх розділення та переробки,

93 % виробництва магнітів.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що нові заходи спрямовані на "захист національної безпеки та інтересів країни" і мають запобігти "неправомірному використанню рідкісноземних матеріалів у військовій та інших чутливих галузях".

Відомство додало, що деякі закордонні компанії завдали шкоди безпеці Китаю, передаючи рідкісноземні матеріали та технології китайського походження іншим сторонам для військового використання.

Нова система ліцензування поширюватиметься на рідкісноземні магніти іноземного виробництва та певні напівпровідникові матеріали, які за вартістю містять щонайменше 0,1 % важких рідкісноземних елементів китайського походження.

Міністерство повідомило, що правила набудуть чинності з 1 грудня, а більшість експортних ліцензій для військових користувачів буде відхилено. Експорт до виробників напівпровідників та пов’язаного обладнання розглядатиметься в кожному окремому випадку.

Ця новина підняла акції великих державних груп Китаю, що займаються рідкісноземами:

акції China Northern Rare Earth у Шанхаї зросли більш ніж на 7 %,

Rising Nonferrous Metals Share - більш ніж на 4 %.

Розширення контролю Китаю над рідкісноземами змусило Вашингтон запровадити значну державну підтримку для американських видобувачів рідкісноземів і виробників магнітів, намагаючись послабити домінування Пекіна.

Група розвинених економік G7 також вивчає можливість створення ланцюга постачання, незалежного від Китаю.