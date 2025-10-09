Китай ввел жесткий контроль за экспортом редкоземель перед переговорами с США

Пекин объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземель и связанных с ними технологий, усиливая свое влияние на критически важные минералы в преддверии переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Согласно новым правилам, иностранные компании должны будут получить разрешение Пекина на экспорт магнитов, которые содержат даже незначительные количества редкоземель китайского происхождения или были произведены с использованием китайских методов добычи, переработки или технологий изготовления магнитов.
Ограничения, объявленные Министерством торговли Китая, впервые создают китайскую версию американского правила о прямых иностранных продуктах, которое Вашингтон применял для блокирования экспорта в Китай из третьих стран продуктов, связанных с полупроводниками.
Эти правила дают Пекину больше рычагов влияния на глобальную цепь поставок редкозема.
Редкоземель и магниты имеют критическое значение для технологий - от смартфонов до электромобилей и истребителей.
Пекин впервые ввел ограничения на экспорт редкоземель в апреле в ответ на пошлины, введенные администрацией Трампа. Этот шаг заставил Вашингтон сесть за стол переговоров, поскольку дефицит китайских редкоземель начал влиять на производство в цепочках поставок автомобильной промышленности США.
С тех пор дефицит минералов в США стал предметом нескольких раундов торговых переговоров между двумя странами. Новые меры контроля со стороны Китая появились накануне встречи Си Цзиньпина с Трампом в Сеуле, Южная Корея, в этом месяце.
По данным Financial Times, Китай контролирует:
Министерство торговли Китая заявило, что новые меры направлены на "защиту национальной безопасности и интересов страны" и должны предотвратить "неправомерное использование редкоземельных материалов в военной и других чувствительных отраслях".
Ведомство добавило, что некоторые зарубежные компании нанесли ущерб безопасности Китая, передавая редкоземельные материалы и технологии китайского происхождения другим сторонам для военного использования.
Новая система лицензирования будет распространяться на редкоземельные магниты иностранного производства и определенные полупроводниковые материалы, которые по стоимости содержат не менее 0,1% тяжелых редкоземельных элементов китайского происхождения.
Министерство сообщило, что правила вступят в силу с 1 декабря, а большинство экспортных лицензий для военных пользователей будет отклонено. Экспорт к производителям полупроводников и связанного оборудования будет рассматриваться в каждом отдельном случае.
Эта новость подняла акции крупных государственных групп Китая, занимающихся редкоземельными материалами:
Расширение контроля Китая над редкоземами заставило Вашингтон ввести значительную государственную поддержку для американских добытчиков редкоземель и производителей магнитов, пытаясь ослабить доминирование Пекина.
Группа развитых экономик G7 также изучает возможность создания цепи поставок, независимой от Китая.
Заметим, на днях стало известно, что Китай, который является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, планирует в этом и следующем году открыть 11 новых месторождений.
Сообщается, что это позволит нарастить объемы хранения нефти почти на 170 миллионов баррелей.
Кроме того, китайская аэрокосмическая промышленность представила новую концепцию тяжелого транспортного самолета, которая может значительно расширить возможности Народно-освободительной армии (НОАК) в сфере глобальной логистики и проектирования силы.