Китай збудує 11 нових нафтових резервуарів для збільшення стратегічних запасів, - Reuters

Китай, який є найбільшим у світі імпортером сирої нафти, планує цього та наступного року відкрити 11 нових родовищ. Це дасть змогу наростити обсяги зберігання нафти майже на 170 мільйонів барелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, будівництво понад нових нафтових резервуарів вглибині країни свідчить про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення енергетичної безпеки,

"Китай, найбільший у світі покупець сирої нафти, додає одинадцять нових родовищ нафти цього та наступного року, оскільки Пекін прискорює накопичення запасів стратегічного товару для забезпечення безпеки поставок", - пише Reuters.

Згідно з повідомленням, три з одинадцяти нових нафтових родовищ зводять у центральних районах Китаю - у північній провінції Шеньсі та на південному заході Юньнані. Решта об’єктів розташують уздовж східного та південного узбережжя країни.

Будівництвом резервуарів займаються національні нафтові компанії, які закуповують сировину для стратегічних запасів. Уряд визначить ці об’єкти як резервні на випадок надзвичайних ситуацій.

Очікується, що державні нафтові корпорації КНР збільшать свої потужності зі зберігання майже на 170 мільйонів барелів.