Китай ввів повну заборону на імпорт птиці з Бразилії: що стало причиною

Митна агенція Китаю заявила, що прямий і непрямий імпорт усієї домашньої птиці та пов'язаних із нею продуктів із Бразилії заборонено з метою запобігання "імпорту" пташиного грипу. Також там додали, що всі рослини і відходи тваринного походження, що прибувають з Бразилії, повинні проходити дезінфекцію.

Як пише Bloomberg, масштабна заборона з боку Китаю, найбільшого покупця бразильського курячого м'яса, затьмарює перспективи експорту з цієї південноамериканської країни. Це відбувається навіть тоді, коли дві країни працюють над зміцненням відносин на тлі триваючої глобальної торгової війни, яку розпочав президент США Дональд Трамп.

Раніше цього місяця Бразилія призупинила поставки курятини до Китаю та країн ЄС на 60 днів. Це сталося після того, як на комерційній фермі в цій південноамериканській країні було зареєстровано перший випадок високопатогенного пташиного грипу.

Також Bloomberg зазначило, що спалах пташиного грипу призвів до зупинки торгівлі на суму понад 1 млрд доларів.

Як повідомляється, Бразилія, на частку якої припадає близько третини світового експорту курячого м'яса, за даними Міністерства сільського господарства, 2024 року відправила до Китаю понад 10% своєї продукції. За даними митниці Китаю, обсяг двосторонньої торгівлі 2024 року склав близько 1,5 млрд доларів.