Китай ввел полный запрет на импорт птицы из Бразилии: что стало причиной

Таможенное агенство Китая заявило, что прямой и косвенный импорт всей домашней птицы и связанных с ней продуктов из Бразилии запрещен в целях предоставления "импорта" птичьего гриппа. Также там добавили, что все растения и отходы животного происхождения, прибывающие из Бразилии, должны проходить дезинфекцию.

Как пишет Bloomberg, масштабный запрет со стороны Китая, крупнейшего покупателя бразильского куриного мяса, омрачает перспективы экспорта из этой южноамериканской страны. Это происходит даже тогда, когда две страны работают над укреплением отношений на фоне продолжающейся глобальной торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп.

Ранее в этом месяце Бразилия приостановила поставки курятины в Китай и страны ЕС на 60 дней. Это случилось после того, как на коммерческой ферме в этой южноамериканской стране был зарегистрирован первый случай высокопатогенного птичьего гриппа.

Также Bloomberg отметило, что вспышка птичьего гриппа привела к остановке торговли на сумму более 1 млрд долларов.

Как сообщается, Бразилия, на долю которой приходится около трети мирового экспорта куриного мяса, по данным Министерства сельского хозяйства, в 2024 году отправила в Китай более 10% своей продукции. По данным таможни Китая, объем двусторонней торговли в 2024 году составил около 1,5 млрд долларов.