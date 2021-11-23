В Словакии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Фото: в Словакии зафиксировали вспышку птичьего гриппа (pixabay.com)
В Словакии произошла вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Вирус был обнаружен у 14 дворовых птиц в Дунайска Стреда, к юго-востоку от Братиславы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эта вспышка последовала за несколькими случаями заражения на птицефермах в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о быстром распространении птичьего гриппа.
Напомним, в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны.
Кроме того, Европой и Азией начал распространяться птичий грипп.