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В Словакии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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Вторник 23 ноября 2021 21:11
В Словакии зафиксировали вспышку птичьего гриппа Фото: в Словакии зафиксировали вспышку птичьего гриппа (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Словакии произошла вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Вирус был обнаружен у 14 дворовых птиц в Дунайска Стреда, к юго-востоку от Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эта вспышка последовала за несколькими случаями заражения на птицефермах в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о быстром распространении птичьего гриппа.

Напомним, в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны.

Кроме того, Европой и Азией начал распространяться птичий грипп.

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